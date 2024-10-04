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Хотел сдать оккупантам позиции ВСУ под Покровском: на Донетчине задержали мужчину

04 октября 2024, 15:54

Хотел сдать оккупантам позиции ВСУ под Покровском: на Донетчине задержали мужчину

Хотел сдать оккупантам позиции ВСУ под Покровском: на Донетчине задержали мужчину

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали мужчину, которого подозревают в агентурной работе на российских оккупантов. 

По данным следователей, он разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта — Покровском. Он узнавал информацию об укрепрайона и огневых позициях ВСУ. Также пытался выявить локации логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

В случае получения разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки боевых операций.

Мужчине 49 лет. Он — безработный житель Краматорска. Во «внимание» российской спецслужбы он попал из-за своей прокремлевской активности в запрещенной соцсети «Одноклассники».

«По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск. Полученные сведения он пометками отображал на гугл-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору», — сообщили в СБУ.

Мужчину задержали дома. Его подозревают по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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