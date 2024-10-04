Хотів здати окупантам позиції ЗСУ під Покровськом: на Донеччині затримали чоловіка

На Донеччині співробітники СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють в агентурній роботі на російських окупантів.



За даними слідчих, він розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному із найгарячіших напрямків фронту — Покровському. Він дізнавався інформацію про укріпрайон та вогневі позиції ЗСУ. Також намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів із боєприпасами Сил оборони.



У разі отримання розвідданих окупанти планували використовувати їх для підготовки бойових операцій.



Чоловіку 49 років. Він безробітний житель Краматорська. До «уваги» російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі «Однокласники».



«За вказівкою окупантів фігурант об'їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на гугл-карті і з докладним текстовим описом надсилав своєму російському куратору», — повідомили у СБУ.



Чоловіка затримали вдома. Його підозрюють за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.