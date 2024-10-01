В Луганской области оккупанты задержали еще одного «шпиона»

На территории оккупированной Луганской области оккупанты задержали местного жителя, которого обвинили в сотрудничестве с украинскими военными. В группировке «ЛНР» утверждают, что уроженец Краснодонского района собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об оккупационных войсках.



Так называемая «прокуратура ЛНР» опубликовала видео, на котором мужчина признается, что сотрудничал со спецслужбами Украины, так как был знаком с ее представителями до 2014 года. Также он заявил, что неприемлем российскую оккупационную власть на территории его дома.

Ранее так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор по уголовному делу» в отношении 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко.