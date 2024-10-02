Шпионил за ВСУ под Краматорском и Покровском: суд вынес приговор агенту российских войск

Осужденный российский шпион в зале суда. Фото: СБУ

Суд приговорил к реальному сроку заключения российского информатора, который разведывал и «сливал» оккупантам локации ВСУ на самых «горячих» направлениях восточного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Он пытался выяснить местонахождение личного состава и военной техники ВСУ вблизи Краматорска и в Покровском районе. Собранные сведения мужчина пересылал через одну из социальных сетей представителям войск РФ, которые воюют в Донецкой области. Агент подтверждал предоставленную информацию пометками на Google-картах и ​​подробными пояснениями. Следствие доказало пять эпизодов передачи захватчикам данных о дислокации украинских подразделений.



Кроме того, он корректировал ракетные удары армии РФ по позициям ВСУ в Покровском районе. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки боевых операций с использованием ракетного вооружения.



Сотрудники контрразведки СБУ задержали шпиона в мае в его собственном доме. Информатором оказался пророссийский житель Краматорска. Он сотрудничал с россиянами по собственной инициативе через свою знакомую в Москве. У задержанного изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами подрывной деятельности.



На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишение свободы.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «мэру» оккупированной Амвросиевки на Донетчине, который обеспечил узурпацию власти в городе.