Президент встретился с военными, которые воюют в Курской области

Зеленский встретился с военными, воюющими в Курской области. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побывал в Сумской области, где встретился с военнослужащими ВСУ, которые участвую в боевых действия на Курщине. Об этом сообщил телеграм-канал главы государства.







«Сегодня начал поездку на Сумщину со встречи с нашими воинами - ребятами, которые сражаются в Курской области, защищая наши приграничные регионы и все государство. 82-я бригада. Заслушал доклад командира, отметил наших бойцов. Спасибо за службу, за защиту нашего государства. Спасибо всем командирам, сержантам, всем солдатам за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием», — отметил Зеленский.



Стоит добавить, что территории Курской области РФ российские оккупанты сегодня нанесли десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых авиабомб.



Ранее, 3 октября, в Курчатове Курской области РФ дневной удар пришелся по военному объекту.