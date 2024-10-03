Взрывы в Курчатове Курской области: Поражен военный объект

В Курчатове Курской области РФ дневной удар 3 октября пришелся по военному объекту. В сети появилось видео, снятое очевидцами, котором после удара взрывается склад боеприпасов.



Авторы видео отметили, что с объекта выбежали российские военные.



Взрывы произошли приблизительно в пяти километрах от Курской АЭС, пишут военные Telegram-каналы.



На видео слышны звуки детонации, предположительно боеприпасов.

В районе города Курчатова Курской области РФ днем 3 октября прогремели взрывы. Как утверждают местные власти, средствами РЭБ «был подавлен украинский БПЛА самолетного типа».