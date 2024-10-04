Президент зустрівся з військовими, які воюють у Курській області

Зеленський зустрівся з військовими, що воюють у Курській області. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував у Сумській області, де зустрівся з військовослужбовцями ЗСУ, які беруть участь у бойових діях на Курщині. Про це повідомив телеграм-канал глави держави.







«Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців. Дякую за службу, за захист нашої держави. Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю», - зазначив Зеленський.



Варто додати, що по території Курської області РФ російські окупанти сьогодні завдали десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих авіабомб.



Раніше, 3 жовтня, у Курчатові Курської області РФ денний удар припав на військовий об'єкт.