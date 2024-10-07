Глава «Укрзализныци» Лященко идет в отставку: подробности

Глава правления акционерного общества «Укрзализныця» Евгений Лященко написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами.



По данным издания «Интерфакс-Украина», новым главой правления может быть назначен Александр Перцовский, член правления, который в настоящее время руководит пассажирским направлением УЗ на должности директора филиала «Пассажирская компания».



В числе кандидатов на должность также рассматриваются операционный директор УЗ, член правления, отвечающий за грузовую вертикаль, Вячеслав Еремин и экс-директор «Львовской железной дороги», экс-директор по инфраструктуре УЗ, член правления Роман Черницкий.



Лященко останется членом правления и будет, как и ранее, курировать направление финансов, пишет издание.