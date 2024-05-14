«Укрзализныця» запускает обновленный сайт для покупки билетов

Национальный перевозчик «Укрзализныця» предупредила о запуске обновленного сайта для покупки ж/д билетов, сообщил Telegram-канал компании пассажирских перевозок.
«Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис. Благодаря слаженной работе нашей ІТ-команды», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
Сайт разработан при поддержке Mastercard и запущен в бета-режиме, имея следующие функции:
Стоимость билетов на поезд Киев-Хелм в обновленном сайте «Укрзализныци». Фото: скрин сайт booking-new.uz.gov.ua
Напомним, из Днепра запустили прямой поезд в польский Хелм.