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Глава «Укрзалізниці» Лященко йде у відставку: подробиці

07 жовтня 2024, 22:00

Глава «Укрзалізниці» Лященко йде у відставку: подробиці

Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Лященко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомила пресслужба компанії.

Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та ухвалити всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур.

За даними видання «Інтерфакс-Україна», новим головою правління може бути призначено Олександра Перцовського, члена правління, який наразі керує пасажирським напрямком УЗ на посаді директора філії «Пасажирська компанія».

Серед кандидатів на посаду також розглядаються операційний директор УЗ, член правління, який відповідає за вантажну вертикаль, В'ячеслав Єрьомін та ексдиректор «Львівської залізниці», ексдиректор з інфраструктури УЗ, член правління Роман Черницький.

Лященко залишиться членом правління і, як і раніше, займатиметься напрямом фінансів, пише видання.

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Євген Лященко
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