Оккупанты из артиллерии атаковали Покровск: пострадал работник «Укрзализныци»

Российские войска вечером, 2 сентября, обстреляли из артиллерии Покровск Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения, среди них — работник Укрзализныци. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.



«Под вражеский артобстрел попал дом машиниста локомотивного депо. Именно из этого города сейчас железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками», — говорится в сообщении.



Как отмечается, железнодорожник и его жена, работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу.



Кроме того, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Обошлось без жертв.

Ранее мы писали, что в ночь на 3 сентября 2024 года российская армия нанесла удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».