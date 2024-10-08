Венгрия задержит кредит ЕС Украине на 35 млрд евро до выборов в США

Во вторник Венгрия подтвердила, что будет удерживать кредит в размере 35 миллиардов евро, предложенный комиссией ЕС для поддержки экономики Украины, до тех пор, пока в США не выберут следующего президента 5 ноября. Об этом пишут Euronews.



Кредит будет использоваться для постепенного погашения предоставленных Киеву средств за счет прибыли от замороженных активов российского Центробанка РФ.



Ожидается, что и другие союзники по G7 внесут свою лепту, пока общая сумма не достигнет 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов).



Соединенные Штаты обеспокоены долгосрочной стабильностью плана, учитывая, что санкции ЕС в отношении замороженных активов должны продлеваться каждые шесть месяцев единогласным решением.



Напомним, власти Венгрии позволили россиянам и белорусам въезжать в ЕС без проверок безопасности.