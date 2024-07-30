Венгрия упростила въезд в страну гражданам России и Беларуси

Власти Венгрии в очередной раз вызвали недовольство в Европейском Союзе, позволив россиянам и белорусам въезжать в ЕС без проверок безопасности. Об этом сообщает немецкое издание RND.

Отмечается, что граждан России и Беларуси включили в программу вида на жительство «национальная карта». Этот ВНЖ позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой в Венгрию семью.

Ранее «национальную карту» могли получить только граждане Сербии и Украины, но теперь на нее могут податься также граждане России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Черногории.

«Национальная карта» выдается на два года и может продлеваться неограниченное число раз, получить постоянный вид на жительство можно через три года.

Как отмечает RND, включение россиян и белорусов в программу «национальной карты» вызывает обеспокоенность у соседей Венгрии — по их мнению, с помощью венгерских «национальных карт» в Евросоюз смогут проникнуть шпионы или террористы.

Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает приезда 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Решение было принято правительством Венгрии еще 8 июля — через несколько дней после визита пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с «миротворческой миссией» в Москву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к руководству стран Евросоюза возобновить отношения с Россией.