Угорщина затримає кредит ЄС Україні на 35 млрд євро до виборів у США

У вівторок Угорщина підтвердила, що затримає кредит у розмірі 35 мільярдів євро, запропонований комісією ЄС для підтримки економіки України, поки у США не оберуть наступного президента 5 листопада. Про це пишуть Euronews.
Кредит використовуватиметься для поступового погашення наданих Києву коштів шляхом прибутку від заморожених активів Центробанку РФ.
Очікується, що й інші союзники по G7 зроблять свій внесок, поки загальна сума не досягне 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів).
Сполучені Штати занепокоєні довгостроковою стабільністю плану, з огляду на те, що санкції ЄС щодо заморожених активів мають подовжуватися кожні шість місяців одноголосним рішенням.
Нагадаємо, влада Угорщини дозволила росіянам і білорусам в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.
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