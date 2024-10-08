Угорщина затримає кредит ЄС Україні на 35 млрд євро до виборів у США

У вівторок Угорщина підтвердила, що затримає кредит у розмірі 35 мільярдів євро, запропонований комісією ЄС для підтримки економіки України, поки у США не оберуть наступного президента 5 листопада. Про це пишуть Euronews.



Кредит використовуватиметься для поступового погашення наданих Києву коштів шляхом прибутку від заморожених активів Центробанку РФ.



Очікується, що й інші союзники по G7 зроблять свій внесок, поки загальна сума не досягне 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів).



Сполучені Штати занепокоєні довгостроковою стабільністю плану, з огляду на те, що санкції ЄС щодо заморожених активів мають подовжуватися кожні шість місяців одноголосним рішенням.



Нагадаємо, влада Угорщини дозволила росіянам і білорусам в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки.