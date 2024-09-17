Организовал схему вывоза уклонистов из Украины в Венгрию: силовики задержали жителя Донетчины

Задержание организатора схемы вывоза уклонистов из Украины в Венгрию. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители сообщили жителю Донецкой области о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В июне 2024 года он организовал схему нелегального вывоза мужчин призывного возраста за пределы страны. Во время поездки в Донецкую область он познакомился с жителем города Белицкое, которому предложил помощь в выезде в Венгрию вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. «Услугу» оценил в 6000 долларов.

В сентябре, встретив «клиента» на вокзале города Виноградов Закарпатской области, мужчина отвез его в арендованный дом. Через два дня он доставил в «место сбора» второго уклониста. Для него мужчина повысил стоимость до 7000 долларов.

Фигуранта разоблачили при получении 13 000 долларов и задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в июне на Донетчине СБУ совместно с полицией задержали организатора незаконной схемы выезда в страны Европы.