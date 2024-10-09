Россияне атаковали баллистикой по Полтавщине: поврежден промышленный объект

Во вторник вечером, 8 октября, жители Полтавской области слышали звуки взрывов. Известно о «прилете» в промышленный объект. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.



«Вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области», — отметил он.



По словам Пронина, по предварительной информации, без пострадавших.



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