Росіяни атакували балістикою по Полтавщині: пошкоджено промисловий об'єкт

У вівторок увечері, 8 жовтня, мешканці Полтавщини чули звуки вибухів. Відомо про «приліт» у промисловий об'єкт. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.



«Ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області», — зазначив він.



За словами Проніна, за попередньою інформацією без постраждалих.



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