Из-за боев на Донетчине обесточены 4,7 тыс. абонентов в 6 населенных пунктах

В результате боевых действий за минувшие сутки обесточены 4,7 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.



Энергетики восстановили электроснабжение для 4,9 тысячи абонентов в 9 населенных пунктах. На утро без света остаются 123 населенных пункта - 80,3 тысячи абонентов.



Всего на 9 октября в результате вражеских обстрелов более 6 тысяч абонентов в двух областях оставались без напряжения.



Ранее сообщалось, что энергетики восстановили электроснабжение для 5,3 тысячи абонентов в 9 населенных пунктах.