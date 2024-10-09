Через бої на Донеччині знеструмлено 4,7 тис. абонентів у 6 населених пунктах

Внаслідок бойових дій за минулу добу знеструмлено 4,7 тисячі абонентів у 6 населених пунктах Донецької області. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики.



Енергетики відновили електропостачання для 4,9 тисячі абонентів у 9 населених пунктах. На ранок без світла залишаються 123 населених пункти – 80,3 тисячі абонентів.



Усього на 9 жовтня внаслідок ворожих обстрілів понад 6 тисяч абонентів у двох областях залишалися без напруги.



Раніше повідомлялося, що енергетики відновили електропостачання для 5,3 тисячі абонентів у 9 населених пунктах.