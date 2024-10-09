Засідання у форматі «Рамштайн» відкладено, нову дату визначають — ЗМІ

Засідання у форматі «Рамштайн», яке було заплановане на 12 жовтня — відкладено, нову дату визначають. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела у штаб-квартирі НАТО.



В альянсі зазначили, що запланована на суботу зустріч контактної групи по Україні на авіабазі «Рамштайн» переноситься на невизначений час, оскільки президент США Джо Байден не зможе відвідати Німеччину у заплановані дати.



«Запланована цієї суботи зустріч по Україні перенесена», - підкреслили в Пентагоні.



Зазначається, що причиною цього стала зміна у розкладі Байдена. Про новий час зустрічі поки не повідомляється.



Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні.



Поїздку скасували через ураган, що вирує у Флориді. Раніше генсек НАТО говорив про намір обговорити з президентом США на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю з військових об'єктів у РФ.



Нагадаємо, боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони стали пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України.