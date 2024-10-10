Верховная Рада исключила двух депутатов-беглецов из Комитетов

ВРУ исключила двух депутатов-беглецов - Одарченко и Дмитрука из Комитетов. Фото: Железняк / telegram

Верховная Рада Украины поддержала исключение двух депутатов-беглецов из состава Комитетов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп от «Голоса» отметил, что исключение депутатов-беглецов поддержали 245 его коллег.

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«Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой», — добавил Железняк.



Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала переименование двух городов в Одесской и Николаевской областях.