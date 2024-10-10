Верховная Рада исключила двух депутатов-беглецов из Комитетов

Верховная Рада Украины поддержала исключение двух депутатов-беглецов из состава Комитетов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Нардеп от «Голоса» отметил, что исключение депутатов-беглецов поддержали 245 его коллег.
«Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой», — добавил Железняк.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала переименование двух городов в Одесской и Николаевской областях.
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