Верховна Рада виключила двох депутатів-утікачів із Комітетів

Верховна Рада України підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу Комітетів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нардеп від «Голосу» зазначив, що виключення депутатів-утікачів Одарченка та Дмитрука підтримали 245 його колег.
«Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою», - додав Железняк.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині.
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