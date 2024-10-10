Верховна Рада виключила двох депутатів-утікачів із Комітетів

ВРУ виключила двох депутатів-втікачів - Одарченка та Дмитрука з Комітетів. Фото: Железняк / telegram

Верховна Рада України підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу Комітетів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп від «Голосу» зазначив, що виключення депутатів-утікачів Одарченка та Дмитрука підтримали 245 його колег.

Одарченка виключити зі складу антикорупційного Комітету

Дмитрука виключити зі складу правоохоронного комітету

«Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою», - додав Железняк.



Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині.