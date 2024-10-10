Судья получила 5 лет за взятку в 2500 долларов — приговор ВАКС

Коллегия судей Высшего антикорсуда назначила судье Днепропетровского райсуда Лале Новик наказание в виде лишения свободы на 5 лет за взятку в 2500 долларов. Об этом сообщил Центр Противодействия Коррупции (ЦПК).
Кроме того, у Новик конфисковали часть имущества (автомобиль Skoda Octavia и земельный участок площадью 6 соток).
ЦПК отмечает, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС. Напомним, по данным следствия, судья Новик требовала и получила 2500 долларов за принятие нужного решения по гражданскому делу.
Напомним, ШААС отказался восстановить Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда.
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