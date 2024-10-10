Суддя отримала 5 років за хабар у 2500 доларів — вирок ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорсуду призначила судді Дніпропетровського райсуду Лалі Новік покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років за хабар у 2500 доларів. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).
Крім того, у Новік конфіскували частину майна (автомобіль Skoda Octavia та земельна ділянка площею 6 соток).
ЦПК зазначає, що вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС. Нагадаємо, за даними слідства, суддя Новік вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.
Нагадаємо, ШААС відмовився поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.
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