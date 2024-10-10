Суддя отримала 5 років за хабар у 2500 доларів — вирок ВАКС

Суддя Лала Новік, засуджена на 5 років за хабар у 2500 доларів. Фото: ЦПК

Колегія суддів Вищого антикорсуду призначила судді Дніпропетровського райсуду Лалі Новік покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років за хабар у 2500 доларів. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).



Крім того, у Новік конфіскували частину майна (автомобіль Skoda Octavia та земельна ділянка площею 6 соток).



ЦПК зазначає, що вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС. Нагадаємо, за даними слідства, суддя Новік вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.



Нагадаємо, ШААС відмовився поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.