В Константиновке снова организовали подвоз воды

Подвоз воды в Константиновке. Фото: ГСЧС

Спасатели подвезли более 32 000 литров воды жителям Константиновки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«За прошедшие сутки спасатели осуществили подвоз питьевой воды общим объемом 32 м³ жителям города Константиновка», — говорится в сообщении.





Поддержка жителей Донецкой области в условиях военного положения и активных боевых действий на территории региона является главной задачей для спасателей. Ежедневно чрезвычайники доставляют питьевую и техническую воду в населенные пункты, в которых отсутствует водоснабжение.





Ранее мы писали, что в сентябре жителям Константиновки спасатели Донетчины подвезли 40 000 литров воды.



Напомним, что в Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры, россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа.