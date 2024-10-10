У Костянтинівці знову організували підвіз води

Рятувальники підвезли понад 32 тисячі літрів води мешканцям Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Минулої доби надзвичайники здійснили підвезення питної води загальним обсягом 32 м³ мешканцям міста Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.
Підтримка жителів Донецької області в умовах воєнного стану та активних бойових дій на території регіону є головним завданням для рятувальників. Щодня надзвичайники доставляють питну та технічну воду до населених пунктів, де немає водопостачання.
Раніше ми писали, що у вересні мешканцям Костянтинівки рятувальники Донеччини підвезли 40 тисяч літрів води.
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