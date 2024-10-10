У Костянтинівці знову організували підвіз води

Підвезення води у Костянтинівці. Фото: ДСНС

Рятувальники підвезли понад 32 тисячі літрів води мешканцям Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Минулої доби надзвичайники здійснили підвезення питної води загальним обсягом 32 м³ мешканцям міста Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.





Підтримка жителів Донецької області в умовах воєнного стану та активних бойових дій на території регіону є головним завданням для рятувальників. Щодня надзвичайники доставляють питну та технічну воду до населених пунктів, де немає водопостачання.



Раніше ми писали, що у вересні мешканцям Костянтинівки рятувальники Донеччини підвезли 40 тисяч літрів води.



Нагадаємо, що в Покровську знищено 80% критичної інфраструктури, росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу.