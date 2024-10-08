Бригада «Лють» показала, как защищает Торецк

Бригада «Лють» продемонстрировала защиту Торецка. Фото: кадр из видео

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» показала, как ведет защиту от российских оккупантов в Торецке.



«Увидеть Торецк и умереть - главное кредо врага. Оккупанты лезут как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа fpv-дронов, но наши бойцы не сдаются. Для воинов батальона специальных операций "Эней", бригады Нацполиции "Лють" защита Украины - лучшая работа в мире», — говорится в подписи к видео.



В отчете Генштаба ВСУ отмечают, что на Торецком направлении РФ, при поддержке авиации, сосредоточила свои усилия в районах Торецка и Нелиповки, где произошло восемь боестолкновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются.



Ранее сообщалось, что бои за Торецк продолжаются, оккупант зашел на восточную окраину города.