Бригада «Лють» показала, как защищает Торецк

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» показала, как ведет защиту от российских оккупантов в Торецке.
«Увидеть Торецк и умереть - главное кредо врага. Оккупанты лезут как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа fpv-дронов, но наши бойцы не сдаются. Для воинов батальона специальных операций "Эней", бригады Нацполиции "Лють" защита Украины - лучшая работа в мире», — говорится в подписи к видео.
В отчете Генштаба ВСУ отмечают, что на Торецком направлении РФ, при поддержке авиации, сосредоточила свои усилия в районах Торецка и Нелиповки, где произошло восемь боестолкновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются.
Ранее сообщалось, что бои за Торецк продолжаются, оккупант зашел на восточную окраину города.
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