«Мы их сдерживаем»: российские войска сейчас не продвигаются в Торецке – ВСУ

На данный момент оккупанты не продвигаются в городе Торецк Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, ВСУ удается сдерживать армию РФ.

«Да, мы сдерживаем врага на этот момент, он не продвигается. Пытается двигаться в направлении шахты «Центральная». Но мы не даем ему сейчас двигаться. Сегодня подразделение «Лють» выставило видео, где видно, как проходит городское сражение. На первом этаже могут быть оккупанты, на втором этаже мы. Мы их уничтожаем, дом снова наш», – сказала Бобовникова.



Спикер ОТГ «Луганск» отметила, что россияне действуют малыми группами.



«К примеру, три-четыре-пять человек добегают до какой-то точки, пытаются штурмовать. Мы их уничтожаем – двух из трех. Один возвращается назад, его снова гонят на штурм. Они не окапываются, потому что это город. Но постоянно такими малыми ударами хотят прорвать нашу оборону», – заявила она.

Напомним, что бригада «Лють» показала, как защищает город Торецк Донецкой области.