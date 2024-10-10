Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку

У Торецьку на Донеччині ситуація залишається складною, Сили оборони стримують наступ, але російські війська постійно штурмують їх, поповнюючи особовий склад. Про це повідомила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» майор Анастасія Бобовнікова.



«У Торецьку не залишилося жодного вцілілого будинку. Наші захисники стримують настання, але ворог напирає великими силами. Вони також поповнюють живу силу на своїх передових позиціях та постійно штурмують наших захисників. На жаль, ця тактика показує себе ефективно», — сказала вона в ефірі телемарафону 10 жовтня.



В ЗСУ наголосили, що проти українських військових на цьому напрямку стоять кадрові військові армії РФ, укомплектовані «контрактниками».



«Ситуація у Торецьку складна. На жаль, противнику вдалося захопити сусідні вулиці від Центральної, де вони просувалися до цього. Це окупантам вдалося зробити, випаливши і зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях», — сказала вона.



За словами спікера, окупанти в такий спосіб зруйнували свої укриття.



Бобовнікова підкреслила, що війська випалюють місто, не зважаючи на втрати, штурмують малими групами.



Як повідомлялося, армія РФ просунулась у місті Торецьк та селищі Цукурине Донецької області.



Бригада «Лють» показала, як захищає місто Торецьк Донецької області.