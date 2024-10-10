Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку

10 жовтня 2024, 20:10

Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку

У Торецьку на Донеччині ситуація залишається складною, Сили оборони стримують наступ, але російські війська постійно штурмують їх, поповнюючи особовий склад.  Про це повідомила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» майор Анастасія Бобовнікова.

«У Торецьку не залишилося жодного вцілілого будинку. Наші захисники стримують настання, але ворог напирає великими силами. Вони також поповнюють живу силу на своїх передових позиціях та постійно штурмують наших захисників. На жаль, ця тактика показує себе ефективно», — сказала вона в ефірі телемарафону 10 жовтня.

В ЗСУ наголосили, що проти українських військових на цьому напрямку стоять кадрові військові армії РФ, укомплектовані «контрактниками».

«Ситуація у Торецьку складна. На жаль, противнику вдалося захопити сусідні вулиці від Центральної, де вони просувалися до цього. Це окупантам вдалося зробити, випаливши і зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях», — сказала вона.

За словами спікера, окупанти в такий спосіб зруйнували свої укриття.

Бобовнікова підкреслила, що війська випалюють місто, не зважаючи на втрати, штурмують малими групами.

Як повідомлялося, армія РФ просунулась у місті Торецьк та селищі Цукурине Донецької області.

Бригада «Лють» показала, як захищає місто Торецьк Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Торецьк
Інше
Війна Ситуація на фронті

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
усі новини
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
21:00
Зеленський: Я не обговорював із союзниками припинення вогню Доповнено
20:10
Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку
18:41
Журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні
17:51
На Донеччині 260 тисяч людей залишаються без води
17:24
У Києві затримали організатора автобусних перевезень на окуповану територію
16:55
Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
16:40
Партизани виявили великий склад БК на окупованій Донеччині: він має стратегічне значення для військ РФ
16:13
Батька сповістили про смерть: нардеп перевіряє інформацію про загибель полоненої української журналістки Вікторії Рощиної
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
16:00
Удар по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: знищені десятки безпілолотників та тонни авіаційного палива
15:59
У Костянтинівці знову організували підвіз води
15:44
Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок атак окупантів на Донеччині
15:40
Два селища Херсонщини повністю знеструмлені після обстрілу РФ
15:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО
14:59
Російські загарбники вдарили по Миколаєву: є постраждалі
14:53
Понад 71 мільйон гривень із бюджету Донецької області виділили на оборону
14:35
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили гаубиці «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777. Фото: кадр із відео Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
10 жовтня, 16:55
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла. Фото: ДСНС Запоріжжя Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
10 жовтня, 14:35
Сервісні центри Донецька область. Фото: МВС На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста
10 жовтня, 12:59
Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку
10 жовтня, 11:50
ЗСУ збили три «Шахеди» за допомогою «Стінгерів». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили три російські «Шахеди» за допомогою «Стінгерів»
10 жовтня, 10:55
РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона. Фото: кадр із відео Уночі РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона
10 жовтня, 09:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір