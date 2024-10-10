Еще 10 работников школ и училищ в оккупации получили подозрения от украинских правоохранителей

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 10 бывшим работникам сферы образования из Донецкой области в коллаборационной деятельности, сообщает областная прокуратура.



«В 2022-2023 годах, оставшись на временно оккупированной территории Донецкой области, восемь женщин и двое мужчин продолжили карьеру в захваченных РФ громадах Волновахского и Мариупольского районов и города Горловка. Став "директорами" школ, технологического и аграрно-металлургического техникумов, так называемые педагоги организовали работу "учебных заведений" в соответствии с образовательными стандартами государства-агрессора», — сообщила прокуратура.



Отмечается, что еще до полномасштабного вторжения все подозреваемые участвовали в патриотических мероприятиях в поддержку национальной идентичности украинцев, а некоторые даже преподавали украинский язык. Теперь они используют учебно-методическую документацию РФ и «ДНР», отрицающие украинскую историю и культуру.



В их программы входят акции по восхвалению российских военных.



Подозреваемые находятся в розыске.