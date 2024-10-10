Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 10 колишніх працівників сфери освіти з Донецької області у колабораційній діяльності, повідомляє обласна прокуратура.



«У 2022-2023 роках, залишившись на тимчасово окупованій території Донецької області, вісім жінок та двоє чоловіків продовжили кар'єру в захоплених РФ громадах Волноваського та Маріупольського районів та міста Горлівка. Ставши "директорами" шкіл, технологічного та аграрно-металургійного технікумів, так звані педагоги організували роботу "навчальних закладів" відповідно до освітніх стандартів держави-агресора», — повідомила прокуратура.



Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення всі підозрювані брали участь у патріотичних заходах на підтримку національної ідентичності українців, а дехто навіть викладав українську мову. Тепер вони використовують навчально-методичну документацію РФ та «ДНР», які заперечують українську історію та культуру.



До їхніх програм входять акції з вихваляння російських військових.



Підозрювані перебувають у розшуку.