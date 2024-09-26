На оккупированной территории Луганской области уже начали записывать школьников в военно-патриотические кружки, проставляющие Россию. Так, на камеры местных и российских каналов 50 первоклассников луганской школы посвятили в «орлята-сентябрята».



Детей одели в формы с символикой пропагандистского проекта «Луганский характер» и заставили читать присягу.



«Орлята» — это российский проект для начальной школы под лозунгом «Россия тут навсегда». Движение «Орлят» придумали для популяризации идей «русского мира».



Аналогичный проект «Луганский характер» копирует советскую пионерско-комсомольскую систему, однако вместо октябрят — «сентябрята». В средней школе — пионеры. Ученики старших классов — «труженики» вместо советских комсомольцев.