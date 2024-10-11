ДТП во Львовской области: автобус столкнулся с грузовиком, два человека погибли и 27 пострадали

ДТП во Львовской области: 2 погибли, 27 пострадали. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной дороге Львова в районе села Чишки произошло массовое ДТП, в котором погибли двое и 27 пострадали. Об этом написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



Автобус международных перевозок «Варшава - Одесса» столкнулся с грузовым автомобилем «Новой Почты» и несколькими легковыми машинами.



По состоянию на 07:38 известно о двух погибших и 27 травмированных (травмы различной степени тяжести). Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через населенный пункт Винники.

В ДТП также попали легковые автомобили. Фото: Патрульная полиция Львовской области

В ДТП во Львовской области 2 человека погибли, 27 пострадали. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, 8 августа, в Мирнограде легковое авто влетело в дерево, водитель погиб.