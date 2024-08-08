У Мирнограді легкове авто влетіло у дерево, водій загинув

У Мирнограді Донецької області 7 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальникам довелося деблокувати тіло загиблого чоловіка з автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



За попередніми даними, водій легкового автомобіля влетів у дерево.



«На місце події оперативно прибули рятувальники 52 державної пожежно-рятувальної частини, які деблокували загиблого водія 1974 року народження з понівеченого легкового автомобіля Mazda 323», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що п'ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Любуському воєводстві у Польщі.