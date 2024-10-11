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ДТП у Львівській області: автобус зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули та 27 постраждали

11 жовтня 2024, 07:58

ДТП у Львівській області: автобус зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули та 27 постраждали

ДТП на Львівщині: 2 загинули, 27 постраждали. Фото: Патрульна поліція Львівської області ДТП на Львівщині: 2 загинули, 27 постраждали. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на об'їзній дорозі Львова в районі села Чишки сталася масова ДТП, в якій загинули двоє та 27 постраждали. Про це написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Автобус міжнародних перевезень «Варшава – Одеса» зіткнувся з вантажним автомобілем «Нової Пошти» та кількома легковими машинами.

Станом на 07:38 відомо про двох загиблих та 27 травмованих (травми різного ступеня тяжкості). Рух перекрито повністю. Транспортні засоби спрямовують через населений пункт Винники.

У ДТП також потрапили легкові автомобілі. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У ДТП у Львівській області 2 особи загинули, 27 постраждали. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, 8 серпня, у Мирнограді легкове авто влетіло у дерево, водій загинув.

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