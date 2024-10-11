Оккупанты сбросили три авиабомбы УМПБ Д-30СН на поселок Казацкое

Оккупанты сбросили три авиабомбы УМПБ Д-30СН на Казацкое. Фото: кадр из видео

Россияне продолжают наносить авиаудары по инфраструктуре украинских городов и поселков, недавно оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы УМПБ Д-30СН на поселок Казацкое Херсонской области.



В то же время, согласно Генштабу ВСУ, на Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено.

Момент первого «прилета» управляемой авиабомбы УМПБ Д-30СН. Фото: кадр из видео

«Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков», — отметили в генеральном штабе.



Стоит отметить, что поселок Казацкое находится на противоположном берегу Днепра напротив временно оккупированной Новой Каховки.

Раньше Козацкое и Новую Каховку соединяла уничтоженная оккупантами Каховская ГЭС. Фото: скрин с карты Deep State

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах шесть ракетных ударов, применив 17 ракет, 71 авиационный удар (114 КАБ).



Ранее стало известно, что войска РФ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Напомним, Силы ПВО ночью и утром сбили 29 «шахедов» ВС РФ.