Окупанти скинули три авіабомби УМПБ Д-30СН на селище Козацьке

Окупанти скинули три авіабомби УМПБ Д-30СН на Козацьке. Фото: кадр із відео

Росіяни продовжують завдавати авіаударів по інфраструктурі українських міст та селищ, нещодавно окупанти скинули три керовані авіабомби УМПБ Д-30СН на селище Козацьке Херсонської області.



Водночас згідно з Генштабом ВСУ, на Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено.

Момент першого «прильоту» авіабомби УМПБ Д-30СН. Фото: кадр із відео

«Українські воїни успішно відбили п'ять атак російських загарбників», - доповіли у генеральному штабі.



Варто зазначити, що селище Козацьке розташоване на протилежному березі Дніпра навпроти тимчасово окупованої Нової Каховки.

Раніше Козацьке та Нову Каховку з'єднувала знищена окупантами Каховська ГЕС. Фото: скрін з карти Deep State

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційний удар (114 КАБ).



Раніше стало відомо, що війська РФ за добу 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Нагадаємо, Сили ППО вночі та вранці збили 29 «шахедів» ЗС РФ.