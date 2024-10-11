Зеленский в Ватикане: на повестке — возвращение заложников, военнопленных и депортированных детей из России

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Ватикан. Там он обсудил подготовку к конференции по вопросам возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, которая состоится 30-31 октября в Канаде.



Как сообщается на сайте президента, президент Украины и государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролином обсудили реализацию формулы мира, в частности пункта о возвращении депортированных детей и освобождении гражданских заложников и военнопленных.

РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, есть высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, которые остаются на временно оккупированных территориях, сообщил ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец.