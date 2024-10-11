Зеленський у Ватикані: на порядку денному — повернення заручників, військовополонених та депортованих дітей із Росії

Президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Ватикан. Там він обговорив підготовку до конференції з питань повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників та військовополонених, яка відбудеться 30-31 жовтня у Канаді.



Як повідомляється на сайті президента, президент України та державний секретар Святого престолу П'єтро Пароліном обговорили реалізацію формули миру, зокрема пункту про повернення депортованих дітей та звільнення цивільних заручників та військовополонених.

РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець.