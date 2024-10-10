Российские СМИ показали, как Стивен Сигал в 2022 году встречался в Еленовке с пленными «азовцами»

Бывший американский актер Сигал посещал украинских военнопленных в оккупации в 2022 году

Бывший американский актер, режиссер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, посетил оккупированную Еленовку Донецкой области в 2022 году, когда снимал фильм. В этом населенном пункте российские оккупационные войска удерживают военнопленных и заложников группировки «ДНР».



Российские и донецкие пропагандистские СМИ показали кадры видео, как через решетку на улице Сигал общается с военнопленными, предположительно, бойцами полка «Азов». Многие СМИ преподнесли данные кадры как недавно снятые. Предположительно, показанные кадры были сняты в августе 2022 года после того, как в ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии, в которой находились украинские военнопленные.



На видео один из пленных говорит Сигалу о «достаточно хороших» условиях содержания.



«Не на что жаловаться. Я считаю, что условия приемлемы», — сказал экс-актеру один из пленных.



Стивен Сигал занимает пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США. Сотрудничает ли он при этом с американской стороны — неизвестно.



Сигал является сторонником «русского мира». Неоднократно заявлял, что считает себя русским, так как у него русские корни. Живет в России. Поддерживает группировки «Л-ДНР», а также идею Кремля об аннексии украинских территорий.



Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство.



В 2018 году режиссер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера орденом Дружбы.

Россия, вопреки нормам международного права, приговаривает пленных бойцов «Азова» к большим тюремным срокам. Их редко обменивают.



13 сентября впервые за более чем год из плена были обменены военнослужащие «Азова»: четыре мужчины и 11 женщин.



Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными бойцами «Азова» — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.



Российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению. По данным мониторинговой миссии ООН, 169 украинских военнопленных за последние 18 месяцев сообщили о жестоких избиениях, ударах электрическим током, удушении, применении электрошокера, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, угрозах и унижениях. Также 68% сообщили о случаях сексуального насилия.



Пытки и жестокое обращение происходили на всех этапах пребывания в плену — во время допросов, прибытия в места интернирования, ежедневных дел, а также ужасных условий интернирования.

