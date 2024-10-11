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Донецк и Макеевка полмесяца будут жить с ограниченным графиком подачи воды

11 октября 2024, 18:40

Донецк и Макеевка полмесяца будут жить с ограниченным графиком подачи воды

В двух оккупированных городах Донецкой области на протяжении двух недель воду будут подавать по графику — 1 раз в 2 дня. Речь идет о Макеевке и Донецке. А график будет действовать с 14 октября по 1 ноября. 

По информации коммунальщиков, ограничения связаны с проведением работ по регулировке перераспределения гидравлических нагрузок на магистральных водоводах, питающих Макеевку и Донецк.

Данные мероприятия не отразятся на подготовке к отопительному сезону, утверждают в компании «Вода Донбасса». 

В дни когда будет отсутствовать водоснабжение, начисление за воду производиться не будет, обещают местные оккупационные власти.

Ранее сообщалось, что в Червоногвардейском районе оккупированной Макеевки — постоянные перебои с водой.

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