Донецк и Макеевка полмесяца будут жить с ограниченным графиком подачи воды

В двух оккупированных городах Донецкой области на протяжении двух недель воду будут подавать по графику — 1 раз в 2 дня. Речь идет о Макеевке и Донецке. А график будет действовать с 14 октября по 1 ноября.



По информации коммунальщиков, ограничения связаны с проведением работ по регулировке перераспределения гидравлических нагрузок на магистральных водоводах, питающих Макеевку и Донецк.



Данные мероприятия не отразятся на подготовке к отопительному сезону, утверждают в компании «Вода Донбасса».



В дни когда будет отсутствовать водоснабжение, начисление за воду производиться не будет, обещают местные оккупационные власти.



Ранее сообщалось, что в Червоногвардейском районе оккупированной Макеевки — постоянные перебои с водой.