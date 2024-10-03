Воды нет в кранах, но она бьет ключом из люка — жители Макеевки набирают воду из лужи

В Червоногвардейском районе оккупированной Макеевки — постоянные перебои с водой. Неделю назад воду отключили в связи с ремонтными и профилактическими работами, однако не всем кварталам и улицам вернули централизованное водоснабжение.



Telegram-канал Mash опубликовал комментарий местной жительницы, которая набирала воду, бьющую фонтаном из люка.



«До того довели, что приходится набирать возле этого люка <...> Это не то что унизительно», — сказала женщина. Она — не единственная, пришедшая к луже у канализационного люка на Героев Сталинграда, чтобы набрать воды.



Жители района отправляли заявку в водоканал — там обещали отремонтировать до 6 октября. Только люди уже не верят коммунальщикам. С их слов, на районе постоянно прорывы — латание труб не помогает. А для основательного ремонта не хватает рабочих рук, утверждают в оккупационной администрации «ДНР».