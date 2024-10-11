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Донецьк та Макіївка пів місяця житимуть з обмеженим графіком подачі води

11 жовтня 2024, 18:40

Донецьк та Макіївка пів місяця житимуть з обмеженим графіком подачі води

У двох окупованих містах Донецької області протягом двох тижнів воду подаватимуть за графіком — 1 раз на 2 дні. Йдеться про Макіївку та Донецьк. А графік діятиме з 14 жовтня до 1 листопада.

 За інформацією комунальників, обмеження пов'язані з проведенням робіт з регулювання перерозподілу гідравлічних навантажень на магістральних водоводах, які живлять Макіївку та Донецьк.

Ці заходи не позначаться на підготовці до опалювального сезону, стверджують у компанії «Вода Донбасу».

 У дні коли буде відсутнє водопостачання, нарахування за воду не проводитиметься, обіцяє місцева окупаційна влада.

Раніше повідомлялося, що в Червоногвардійському районі окупованої Макіївки постійні перебої з водою.

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