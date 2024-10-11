Донецьк та Макіївка пів місяця житимуть з обмеженим графіком подачі води

У двох окупованих містах Донецької області протягом двох тижнів воду подаватимуть за графіком — 1 раз на 2 дні. Йдеться про Макіївку та Донецьк. А графік діятиме з 14 жовтня до 1 листопада.



За інформацією комунальників, обмеження пов'язані з проведенням робіт з регулювання перерозподілу гідравлічних навантажень на магістральних водоводах, які живлять Макіївку та Донецьк.



Ці заходи не позначаться на підготовці до опалювального сезону, стверджують у компанії «Вода Донбасу».



У дні коли буде відсутнє водопостачання, нарахування за воду не проводитиметься, обіцяє місцева окупаційна влада.



Раніше повідомлялося, що в Червоногвардійському районі окупованої Макіївки постійні перебої з водою.