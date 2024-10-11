Зеленський про план перемоги: Хочеться завершити війну у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.



Київ прагне справедливого і якнайшвидшого завершення війни, заявив Зеленський під час брифінгу із Шольцем.



«Сьогодні я представлю Олафу план як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну — хотілося б не пізніше ніж наступного, 2025 року, і гарантувати неповторення агресії», — заявив Зеленський.



Він наголосив, що розроблений план спрямований на посилення позицій України.



«Цей план є мостом до проведення результативного Саміту світу, який справді поставить крапку у війні. Тобто, цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії — усі наші партнери. Ми розраховуємо і на підтримку Німеччини», — зазначив президент.



Раніше Шольц пообіцяв Україні ще один пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро.

26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Під час робочого візиту до Вашингтона він представив український план перемоги у війні, розв'язаної Росією.



План перемоги України, який він представив також президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібен країні після війни.