Донецкая область под огнем РФ: сводка о разрушениях

За пятницу, 11 октября, российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В областной военной администрации рассказали о последствиях.

В Богоявленке Угледарской громады погибли, 2 человека, повреждены 4 дома.



Курахово подверглось многочисленным обстрелам, в Кураховке повреждены 3 двухэтажки.



В Пискуновке Николаевской громады повреждены дом и линия электропередач.



В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома, 3 админздания и инфраструктурный объект. В Плещеевке Ильиновской громады ранен человек.



В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

С линии фронта эвакуированы 293 человека, в том числе 68 детей.