Обстрелы Харьковщины: ранены 8 человек, двое — погибли

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области за минувшие сутки два человека погибли, еще восемь травмированы в результате обстрелов РФ.



Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в ночь на субботу российские войска обстреляли Купянск-Узловой.



«В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина», — сообщил он.



Кроме того неоднократным обстрелам подверглись Купянск: погиб 67-летний мужчина, пострадали 5 человек, в том числе 76-летняя и 68-летняя женщины, горела хозяйственная постройка, крыша дома, частный дом, частично поврежден дом.



В Купянске-Узловом горели дом и частично разрушенное здание. В Казачьей Лопани погиб 38-летний мужчина, пострадали 56-летняя женщина и 86-летний мужчина. В Черкасской Лозовой возник пожар в частном домовладении, поврежден жилой дом.



Оккупанты также обстреляли Шейковку, где пострадал 67-летний мужчина, Тимофеевку, где частично поврежден дом, Куриловку, где горел дом и Харьков, где зафиксировано попадание УАБ в лесную полосу в Шевченковском районе города, без разрушений и пострадавших.