Донецька область під вогнем РФ: зведення про руйнування

За п'ятницю, 11 жовтня, російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки.



У Богоявленці Вугледарської громади загинули, 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Курахове зазнало численних обстрілів, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки.

У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач.



У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт.



У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.



З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.