Рейд ТЦК после концерта «Океана Эльзы» в Киеве: подробности и комментарии

Вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве посетителей концерта «Океана Эльзы» ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией и проверяли военно-учетные документы у мужчин. Похожая картина наблюдалась в центре Ужгорода. Сегодня, 12 октября, сотрудников ТЦК увидели в одном из крупных торгово-развлекательных центров Львова.



Как пишут очевидцы в соцсетях, некоторых мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.



Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался за проведение проверок сотрудниками ТЦК рамках публичных или массовых мероприятий, а также в барах и ресторанах.



«Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах», — написал он в Facebook.



Он считает, что такие проверки должны быть «сквозными и постоянными».



Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил с заявлением на фоне инцидента с ТЦК после концерта.



«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал певец в комментарии ТСН.