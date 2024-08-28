Сотрудникам ТЦК разрешили стрелять на поражение

До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Об этом 28 августа сообщает Волынский областной ТЦК и СП.



Отмечается, что ночью 27 августа во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОГТЦК и СП. Неизвестный открыл огонь. В результате был ранен старший солдат, находящийся сейчас на лечении в госпитале.



Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители, говорится в сообщении.



В Волынском областном ТЦК и СП подчеркнули, что военнослужащие, вчера находившиеся на посту охраны — это военные с боевым опытом, которые после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК. Все они — местные, ушедшие на фронт с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл.