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Рейд ТЦК після концерту «Океану Ельзи» в Києві: подробиці та коментарі

12 жовтня 2024, 15:01

Рейд ТЦК після концерту «Океану Ельзи» в Києві: подробиці та коментарі

Увечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві на відвідувачів концерту «Океану Ельзи» чекали співробітники ТЦК разом із патрульною поліцією та перевіряли військово-облікові документи у чоловіків. Схожа картина спостерігалася у центрі Ужгорода. Сьогодні, 12 жовтня, співробітників ТЦК побачили в одному із великих торговельно-розважальних центрів Львова.

 Як пишуть очевидці у соцмережах, деяких чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали та відвезли до ТЦК. Ще декільком виписали повістки та відпустили.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився за проведення перевірок співробітниками ТЦК в рамках публічних чи масових заходів, а також у барах та ресторанах.

«Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.  Так само як і після будь-якого публічного чи масового заходу. Так само як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах», — написав він у Facebook.

Він вважає, що такі перевірки мають бути «наскрізними та постійними».

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зробив заяву на тлі інциденту з ТЦК після концерту.

«Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість та свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», — сказав співак у коментарі ТСН.

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